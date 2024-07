Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 30.06.2024, sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der K 6529 zwischen Wilfingen und Niedermühle leicht verletzt worden. Gegen 23:15 Uhr war von den Verletzten der Notruf gewählt worden. Die jungen Männer im Alter von 17 und 24 Jahren wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide äußerten, von einem vorbeifahrenden Lkw touchiert worden zu sein. Allerdings fand sich am Ortsausgang von Wilfingen ein verunfalltes Moped. Es besteht der Verdacht, dass die beiden mit diesem Kleinkraftrad gestürzt waren. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

