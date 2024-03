Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Scheiben an drei Bushaltestellenhäuschen eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa im Zeitraum von 22 Uhr bis 03 Uhr, haben unbekannte Täter an drei Häuschen der Bushaltestellen Thiergarten und Graf-von-Stauffenberg-Platz in der Balinger Straße und der Rußbergstraße jeweils die mittlere Scheibe mutwillig eingeschlagen. Durch die Taten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

