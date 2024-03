Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall in der Steppachhalde

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von über 8000 Euro ist es am Samstagmittag im Einmündungsbereich der Steppachhalde auf die Straße In Steppach gekommen. Gegen 12.10 Uhr wollte ein 55-jähriger Toyota-Fahrer von der Steppachhalde auf die Straße In Steppach abbiegen, musste jedoch im Einmündungsbereich verkehrsbedingt anhalten. Ein dem Toyota folgender 26-Jähriger reagierte zu spät und fuhr mit einem VW Golf in das Heck des haltenden Wagens. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell