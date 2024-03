Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Zimmerner Straße- rund 12.000 Euro Blechschaden (09.03.2024)

Rottweil (ots)

Am Samstag, gegen 12 Uhr, ist es auf der Zimmerner Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden ist. Ein 61-jähriger Fahrer eines Volvos war auf der Zimmerner Straße in Richtung Oberndorfer Straße unterwegs und hielt seinen Wagen auf Höhe der Hausnummer 63 am Straßenrand an. Als der Mann zum Aussteigen die Fahrertür öffnete, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat Punto eines 25-Jährigen, der in die gleiche Richtung an dem geparkten Volvo vorbeifuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Volvo auf etwa 5.000 Euro und am Fiat auf rund 7.000 Euro.

