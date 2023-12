Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Raub gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es gegen 19.55 Uhr an der Straße Ahauser Hof in Nordhorn zu einem Raub. Dabei verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter durch den rückwärtigen Bereich Zugang zu einem Wohnhaus. Während einer der Täter eine Bewohnerin bedrohte, durchsuchte der andere Täter das Haus nach Wertsachen. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden männlichen Täter werden als etwa 25 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer soll circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dicklicher Statur sein. Der andere Täter soll etwas größer und schlank sein. Beide Täter trugen dunkle Kleidung und waren maskiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell