Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich

Schweich (ots)

Am Samstag, dem 15.06.2024, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis ca. 17:50 Uhr, kam es in der Zellenpfützstraße in Schweich zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein am Straßenrand parkender PKW beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell