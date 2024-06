POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Hochscheid/Morbach (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Morbach ein Taxi mit Saarbrücker Kennzeichen, welches durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen war. Demnach befuhr dieses am 14.06.2024, gegen 12:25 Uhr, die B 50 von Simmern kommend in Fahrtrichtung Morbach. In Höhe der Abfahrt Hochscheid ordnete sich das Taxi an der dortigen ...

