POL-KA: (KA) Forst - Stark alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 5

Karlsruhe (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach einem Geschädigten und möglichen Zeugen. Passanten meldeten der Polizei gegen 04:15 Uhr eine Auseinandersetzung am Kronenplatz, bei der mehrere Unbekannte wohl einen am Boden liegenden Mann getreten und auf ihn eingeschlagen haben ...

