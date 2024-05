Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am Kronenplatz

Karlsruhe (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach einem Geschädigten und möglichen Zeugen.

Passanten meldeten der Polizei gegen 04:15 Uhr eine Auseinandersetzung am Kronenplatz, bei der mehrere Unbekannte wohl einen am Boden liegenden Mann getreten und auf ihn eingeschlagen haben sollen. Die vier bis fünf unbekannten Männer seien alle dunkel bekleidet gewesen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen am Kronenplatz konnten zunächst keine Personen mehr festgestellt werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine verdächtige Personengruppe in Tatortnähe kontrolliert, auf welche die Täterbeschreibung der möglichen Schläger zutraf. Der geschädigte und möglicherweise bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte Mann, habe einem Zeugen zufolge einen hellen Kapuzenpulli getragen. Weitere Erkenntnisse zu dieser Person sind derzeit nicht bekannt, da er sich offensichtlich ebenfalls vom Tatort entfernt hatte und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen und sucht nun nach dem Geschädigten und möglichen weiteren Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 entgegen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

