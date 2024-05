Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L555

Karlsruhe (ots)

Nach ersten Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr ein 33-jähriger Pkw-Führer am Montag, gegen 01.30 Uhr, mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L 555 von Kronau kommen in FR BAB 5. An einem dortigen Kreisverkehr konnte er dem Straßenverlauf nicht mehr folgen, überfuhr diesen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schanzte über die folgende Grünfläche mit Bäumen, überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf der Betriebsausfahrt der AS Kronau zum Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde im Pkw eingeklemmt, zog sich tödliche Verletzungen zu, an welchen er noch an der Unfallstelle verstarb.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

