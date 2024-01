Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall blockiert Fahrstreifen in Güstrow

verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall bei Parum (LRO)

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13:30 Uhr auf der Rostocker Straße in Güstrow zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 67-jähriger Güstrower befuhr mit seinem Ford die Rostocker Chaussee in Fahrtrichtung Liebnitzstraße. Als er bei Grün die Kreuzung Höhe Rostocker Straße passierte, fuhr plötzlich eine 57-jährige, aus dem Landkreis Rostock stammende Frau mit ihrem BMW aus dem Sankt-Jürgens-Weg von rechts auf die Rostocker Straße ein. Ein Zusammenstoß ließ sich dann nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Bergung der Fahrzeuge wurde durch die jeweiligen Unfallbeteiligten veranlasst. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme musste auf der Rostocker Straße zweitweise die jeweils linke Fahrspur beider Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 12.000EUR geschätzt.

Am selbigen Tag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der K12 bei Parum (Gemeinde Gülzow-Prüzen). Ein 43-jähriger VW-Fahrer befuhr die K12 aus Parum kommend in Fahrtrichtung Wilhelminenhof. Hinter dem Ortsausgang beschleunigte der Fahrzeugführer, übersah dabei einen in gleicher Richtung fahrenden 65-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer verletzte sich infolgedessen leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das KMG Klinikum Güstrow verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die notwendigen lichttechnischen Einrichtungen am Fahrrad ordnungsgemäß betrieben wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5000EUR. Gegen den 43-jährigen Unfallverursacher wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Bei allen Unfallbeteiligen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

