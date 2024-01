POL-GÜ: Einbrecher stehlen Wertsachen aus Wohnhaus im Ostseebad Nienhagen

Güstrow (ots) - Am Donnerstagabend ging gegen 23:20 Uhr ein Hinweis im Polizeihauptrevier Güstrow über einen Einbruchsalarm in das Amtsgebäude des Amt Güstrow-Land in der Haselstraße ein. Laut Hinweisgeber wurden Scheiben beschädigt und Feuerwerkskörper in das Gebäude geworfen. Bei Eintreffen der Polizei konnten drei der vier Tatverdächtigen trotz Fluchtversuch durch die Einsatzkräfte in Tatortnähe gestellt ...

mehr