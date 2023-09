Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Polizeiliche Suchmaßnahmen nach vermisstem Kanuten abgeschlossen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.09.2023, 08.13 Uhr.

Warendorf (ots)

Mit zahlreichen Einsatzkräften haben u. a. Feuerwehr, DLRG und Polizei am Freitag (15.09.2023) nach einem vermissten Kanuten gesucht. Der 32-jährige Mann aus Clarholz kenterte am Donnerstag (14.09.2023) mit seinem Kanu im Axtbach in Beelen. Nachdem die Suchmaßnahmen am Donnerstagabend in Beelen unterbrochen wurden, ging die Suche am Freitag weiter. Mehrere Boote sind den Axtbach akribisch im Bereich Beelen und darüber hinaus abgefahren. Auch speziell ausgebildete Polizeitaucher aus Wuppertal unterstützten sowohl auf, als auch unter Wasser bei der Suche. Drohnen wurden von Polizei und Feuerwehr ebenfalls über und unter Wasser eingesetzt - ohne Erfolg. Zwei Polizeihubschrauber flogen den Axtbach in Beelen und die Ems über Warendorf hinaus ab. Auch hier konnten die eingesetzten Kräfte den Mann nicht finden. Die polizeilichen Sofortsuchmaßnahmen wurden am Freitagabend eingestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unglück dauern an. Der 32-jährige Mann wird weiter vermisst. Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell