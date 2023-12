Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 43-Jähriger leitet Widerstand nach Raubstraftat

Güstrow (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 12 Uhr zu einer Raubstraftat in einem Supermarkt in der Neuen Straße in Güstrow. Ein dortiger Kunde fiel dem Kassenpersonal schon vor dem Kassieren durch sein aggressives Auftreten auf. Nach dem Einscannen diverser Alkoholika entriss der 43-jährige Deutsche der Kassiererin die Flaschen und verließ ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Die 62-jährige Deutsche wurde durch die gewaltsame Wegnahme leicht an der Hand verletzt. Im Anschluss lief der Mann erneut in den Laden und wollte eine weitere Flasche Wein holen. Jedoch wurde er hierbei von einer Zeugin angesprochen, aufgrund dessen er den Markt nun verließ.

Die eingesetzten Polizisten konnten den 43-Jährigen dank einer Personenbeschreibung kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,51 Promille. Während der polizeilichen Maßnahme war der Täter sehr unkooperativ, leistete Widerstand und musste durch die Polizisten zwischenzeitlich zu Boden gebracht werden. Verletzt wurde bei der Widerstandshandlung keiner der Beteiligten. Im Anschluss wurde bei dem 43-Jährigen eine Blutprobenentnahme im KMG Klinikum Güstrow durchgeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Raubes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

