Polizei Gütersloh

POL-GT: Großbrand in Rheda-Wiedenbrück - Ermittlungsverfahren richtet sich nunmehr gegen insgesamt sechs Personen

Gütersloh (ots)

Dritte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Nach einem Großbrand an einem Lagerhallenkomplex am Georg-Nolte Weg/ Boßfelder Weg ermittelt die Polizei Gütersloh unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5440739

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5443778

Am 12.02. erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl gegen einen Heranwachsenden aus Rheda-Wiedenbrück. Ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt nach der Brandlegung ein weiterer Heranwachsender aus Rheda-Wiedenbrück. Ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen dritten Tatverdächtigen, einen Jugendlichen aus Herzebrock-Clarholz, wurde am 16.02. unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Unterdessen wird das Verfahren gegen drei weitere Personen geführt. Zwei Jugendliche aus Rheda-Wiedenbrück und ein heranwachsender Rheda-Wiedenbrücker stehen ebenfalls im Verdacht, gemeinsam mit den anderen Tatverdächtigen zuvor in die Halle eingebrochen zu sein. Inwieweit diese auch an der anschließenden Brandlegung beteiligt waren, ist unter anderem Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Weitere Angaben zu den noch andauernden Ermittlungen können derzeit nicht gemacht werden.

