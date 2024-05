Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++ Pressemeldung vom 17.05.2024 bis 20.05.2024, 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz- Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht +++

Am 14.05.2024 kam es gegen 15:35 Uhr in der Hamburger Straße in Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher überholte trotz Gegenverkehr über die Linksabbiegerspur und prallte beim Wiedereinscheren gegen einen weiteren Pkw.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

+++ Holm-Seppensen- Trunkenheit +++

Am 17.05.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde in Holm-Seppensen ein Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol bei der 43-jährigen Frau heraus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Im Auto befand sich neben dem eigenen Kind auch ein weiteres Kind eines Freundes. Der Freund erschien vor Ort und nahm sein Kind mit, die Großeltern holten das eigene Kind ab.

Bei der Frau erfolgten eine Blutentnahme sowie eine Führerscheinbeschlagnahme und die Einleitung einer Strafanzeige.

+++ Buchholz i.d.N.- Brand +++

Am 17.05.2024, gegen 20:15 Uhr, wurde durch eine Spaziergängerin im Klecker Weg ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Woher der Zigarettenautomat stammt, konnte bisher nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Buchholz i.d.N.- Brand +++

Am 18.05.2024, gegen 04:30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein brennender Gartenzaun in der Breiten Straße mitgeteilt. Das Feuer drohte auf die daneben befindlichen Mülltonnen überzuspringen, welche an einer Hauswand standen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rechtzeitig gelöscht werden, sodass das angrenzende Gebäude nicht beschädigt wurde.

Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, oder verdächtige Personen in der Nähe gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850.

+++ Rosengarten/Sieversen- Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++

Am 18.05.2024, gegen 19:45 Uhr, kam in der Straße "Schwarzer Weg" in Sieversen, ein 43- jähriger Fahrzeugführer eines Pkw beim Einbiegen aus der Hauptstraße in den Schwarzen Weg von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pferdeanhänger. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden und stand bei Antreffen unter Alkoholeinfluss (1,53 Promille). Es wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

+++ Winsen (Luhe)/Osttangente- Verkehrsunfall +++

Am 17.05.2024, gegen 12:30 Uhr, gerät ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug auf der Osttangente in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf kam es zu zwei Zusammenstößen mit entgegenkommenden Pkws. Nur durch ein rechtzeitiges Ausweichmanöver der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer konnte ein frontaler Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen und dadurch schwerwiegende Personenschäden vermieden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dem Unfallverursacher ein Kaffeebecher in den Fußraum gefallen, wodurch er sich bei seiner Fahrt ablenken lassen hatte.

+++ Winsen (Luhe)- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht +++

Am 18.05.2024, in dem Zeitraum von 13:20 - 13:30 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des famila-Lebensmittelmarkt, Löhnfeld in 21423 Winsen Luhe, zu einer Verkehrsunfallflucht. Es wurde ein Pkw BWM 5er-Reihe in schwarz beschädigt, welcher vor dem Eingangsbereich des dortigen Futterhauses abgestellt war.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei dem Polizeikommissariat Winsen Luhe unter der Telefonnummer 04171-7960.

+++ Marschacht- Bedrohung und Beleidigung beim Pfingstfeuer +++

Am Samstagabend, den 18.05.2024, kam es zu einem Polizeieinsatz bei dem Pfingstfeuer Rönne. Nach einer vorausgegangenen Auseinandersetzung wurden Besucher des Pfingstfeuers mit einem Messer bedroht. Der alkoholisierte Beschuldigte konnte nach einer fußläufigen Verfolgung durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Im Rahmen des Einsatzes leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

+++ BAB 1 Höhe AS Rade- Trunkenheit +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:15 Uhr, wurde auf der BAB 1 kurz vor der Anschlussstelle Rade, ein 22-jähriger männlicher Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit des Herrn überprüft. Der Fahrzeugführer gab an, dass er vor ca. 1,5 Wochen mehrere Joints geraucht habe. Ein Drogenvortest war positiv auf THC.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige eingeleitet.

+++ A1- Verkehrsunfälle aufgrund unvermittelt auftretender Starkregenschauer +++

Am Sonntag kam es, aufgrund von plötzlich auftretenden starken Niederschlägen, besonders im Bereich der Bundesautobahn 1 vermehrt zu Verkehrsunfällen. Hierbei kam es u.a. auf der A1 RF Hamburg, km 30,0, zu einem Auffahrunfall bei dem zwei weibliche Fahrzeuginsassen (74 und 70 Jahre alt) leicht verletzt wurden.

+++ A1, RF Hamburg, Km 16,6- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis +++

Am frühen Montagmorgen fuhr eine Streifenwagenbesatzung zu einem liegengebliebenen Pkw auf die Bundesautobahn 1. Das Fahrzeug konnte auf dem dortigen Standstreifen stehend mit den zwei Insassen festgestellt werden. Bei einer Überprüfung der Fahrerlaubnis des männlichen 27-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Pkw wurde aufgrund technischer Probleme abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell