POL-WL: Polizistinnen verletzt ++ Seevetal/Hittfeld - Firmeneinbrüche ++ Seevetal/A1 - Mit PKW überschlagen

Tostedt (ots)

Polizistinnen verletzt

Ein 24-jähriger Mann hat gestern, 15.5.2024, für einen Polizeieinsatz in der Kastanienallee gesorgt. Gegen 11:25 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil der Mann sich trotz Hausverbots in einer Arztpraxis aufgehalten hatte und diese nicht verlassen wollte. als die zwei Polizistinnen vor Ort eintrafen, ignorierte er auch deren Aufforderung, die Räume zu verlassen. Bei der Durchsetzung des Platzverweises schlug und trat der Mann dann plötzlich um sich, versuchte, die im Holster befindliche Pistole einer Beamtin zu ergreifen. Die beiden setzten Pfefferspray ein, brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Polizistinnen leicht verletzt.

Der 24-jährige Beschuldigte wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach einer ärztlichen Begutachtung seines Gesamtzustandes wurde er in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld - Firmeneinbrüche

An der Straße Bosteler Feld kam es in der Nacht zu Mittwoch, 15.5.2024, zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 0:30 Uhr machten sich die Diebe auf dem Gelände einer Technikfirma zu schaffen. Zunächst brachen sie ein Zaunelement auf und öffneten anschließend gewaltsam die Tür eines Lagers. Sie erbeuteten Bargeld und verschiedene Schlüssel.

In der Straße An der Reitbahn kam es in derselben Nacht, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6:45 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle. Auch hier setzten die Täter ihre Werkzeuge an einer Hallentür an, sie konnten sie jedoch nicht öffnen. Es blieb bei Sachschaden.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Seevetal/A1 - Mit PKW überschlagen

Eine 22-jähriger Mann hat gestern, 15.5.2024, gegen kurz nach 21 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der A1 verursacht. Der Mann war in Richtung Bremen auf der Autobahn unterwegs. Zwischen Hamburg-Harburg und dem Autobahnkreuz Maschen geriet er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW mit mehreren Bäumen und überschlug sich. Der Unfallverursacher und seine 21-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Ersthelfer halfen ihnen aus dem Fahrzeug. Beide Beteiligte kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

