POL-LDK: + Diebe erbeuten Mercedes-Oldtimer + Aquaplaning auf der A45 + Betrunken in Wetzlar und unter Drogen in Hochelheim unterwegs +

Aßlar - A 45: Aquaplaningunfall -

Auf der BAB 45 geriet am 19.04.2024, gegen 17:30 Uhr, ein 21-jähriger Autofahrer auf regennasser Fahrbahn mit seinem Ford Mustang ins Schleudern. Der Bayer fuhr in Richtung Dortmund und geriet mutmaßlich auf Grund der Nässe auf Höhe der Anschlussstelle Ehringshausen nach links von der Fahrbahn ab und landete in einer Leitplanke. Er trug eine leichte Verletzung an der Hand davon. Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (L.P.)

Wetzlar: Betrunken unterwegs -

In den Morgenstunden am 20.04.2024, gegen 09:00 Uhr, zogen die Ordnungshüter der Polizeisation Wetzlar einen 21-jährigen E-Roller-Fahrer aus dem Verkehr. Im Zuge der Kontrolle in der Ulmensteinstraße lagen Hinweise bei dem Wetzlarer vor, die auf einen deutlichen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Damit erhärtete sich der Verdacht und es erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. (L.P.)

Hüttenberg - Hochelheim: Drogenfahrt gestoppt -

Die Wetzlarer Polizei stoppte am 20.04.2024 in der Rechtenbacher Straße einen 40-jährigen Autofahrer. Auf Höhe einer Tankstelle geriet der VW Golf gegen 01:10 Uhr, in den Blickfang der Ordnungshüter. Der Fahrer zeigte Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Urintest schlug positiv auf Kokain an. Ein Arzt führte auf der Dienststelle eine Blutentnahme durch. Zudem ist der Hüttenberger nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. (L.P.)

Braunfels-Bonbaden: Mercedes-Oldtimer gestohlen -

Eine KFZ-Werkstatt in Bonbaden geriet am 21.04.2024, gegen 03:30 Uhr in den Fokus der unbekannten Diebe. Die Täter öffneten gewaltsam das elektronische Rolltor auf dem Gelände und erbeuteten zwei hochwertige Mercedes-Oldtimer. Den Wert des roten und des weißen "230SL" schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe die beiden Oldtimer mit einem Anhänger oder Transporter in Sicherheit brachten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch in der Werkstatt beobachtet? Wem sind sonst Personen oder Fahrzeuge am Gelände in der Straße "Zum Wehrholz" aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

