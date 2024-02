Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bothfeld: Fußgängerin wird von Stadtbahn erfasst und verstirbt

Hannover (ots)

Eine 61-jährige Frau ist am Dienstagabend, 13.02.2024, auf der Podbielskistraße in Höhe der Brandmeierstraße im hannoverschen Stadtteil Bothfeld von einer Stadtbahn angefahren worden. Die Frau verstarb wenig später. Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte die 61-jährige Hannoveranerin gegen 21:15 Uhr die Gleise der Stadtbahn an der Podbielskistraße in Höhe der Brandmeierstraße. Dabei wurde sie von der stadteinwärts fahrenden Stadtbahn der Linie 7 erfasst und unter der Bahn eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau und ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige in ein Krankenhaus. Dort erlag sie später ihren Verletzungen. Die Polizei sperrte die Podbielskistraße für den stadteinwärts fahrenden Verkehr und leitete diesen über die Straße "Im Heidkampe" um.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalls. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /san, dd

