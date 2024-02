Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe-Eldagsen: Großbrand zerstört Baumarkt - Schaden in Millionenhöhe

Hannover (ots)

Im Springer Stadtteil Eldagsen ist am Montag, 12.02.2024, ein Feuer in einem Baumarkt ausgebrochen. Die Feuerwehr und die Polizei verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkte ein Anwohner Montagnacht gegen 03:20 Uhr Flammenschein aus dem Gebäude des Baumarktes in der Straße "Am Pfingstanger" und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand der Baumarkt bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Gasflaschen, die sich im Außenbereich des Baumarkts befanden. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks waren bis in die Morgenstunden mit den Arbeiten am Brandort beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes untersuchten am Dienstagmorgen die Überreste des zerstörten Baumarktgebäudes auf mögliche Brandursachen. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades konnte diese bislang nicht eindeutig geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei jedoch nicht vor - ein technischer Defekt kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. Allerdings beziffern die Ermittler den Schaden auf zwei Millionen Euro. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell