POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 06.10. - 08.10.2023

Am Freitag gegen 14:45 Uhr wurden mehrere Personen von dem Ladendetektiv des TK-Maxx in Mülheim-Kärlich dabei beobachtet, wie sie versuchten Schmuck zu entwenden. Die Personen konnten durch die Polizei aufgegriffen werden. Das Diebesgut konnte im Rahmen der Durchsuchung aufgefunden und dem TK-Maxx wieder übergeben werden. Weiterhin konnten im PKW der Personen weitere Gegenstände wie Bekleidung, Parfums und Dekoartikel aufgefunden werden, für die kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte. Eine Person hatte während der Anzeigenaufnahme gesundheitliche Probleme und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L118 in Nickenich. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr die L118 von Kruft aus kommend in Richtung Andernach. Im Bereich der Einmündung in die Plaidter Straße in Nickenich überholte der Motorradfahrer die beiden vor ihm fahrenden PKW. Der erste PKW, besetzt mit einem 33-jährigen Mann wollte nach links in die Plaidter Straße in Nickenich abbiegen. Dies erkannte der Motorradfahrer nicht und prallte während des Überholvorganges gegen den abbiegenden PKW. Der in der Mitte fahrende PKW war am Unfallgeschehen nicht direkt beteiligt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, der PKW Fahrer leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Nickenich, sowie die Straßenmeisterei waren ebenfalls im Einsatz. Die Straße war rund eine Stunde komplett gesperrt. Hierdurch kam es zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Weißenthurmer Straße in Andernach-Miesenheim zu einem Einbruch in ein Gartengrundstück. Hier wurden unter anderem ein Stromgenerator, ein Hochdruckreiniger und ein Akkubohrer entwendet. In diesem Zusammenhang wurde ein grauer Audi mit WI- Kennzeichen in der Nähe des Tatortes gesehen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen?

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag kam in der Mülheimer Straße in Kaltenengers zu einem Diebstahl von Erdbeerpflanzen. Hier wurden aus dem Beet der Geschädigten 15 Erdbeerpflanzen entwendet. Bereits im letzten Jahr zur selben Zeit kam es zu solch einem Diebstahl von Erdbeerpflanzen. Wer kann Angaben zum Erdbeerpflanzendieb machen?

Am Samstagvormittag verirrten sich zwei Ponys auf die K88 in Bassenheim. Diese hatten den Weidezaun durchbrochen und machten sich auf, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Dabei vergaßen sie allerdings, dass auf den Straßen auch Autos unterwegs sind und das nicht ganz ungefährlich ist. Die Ponys konnten durch die Eigentümerin jedoch schnell eingefangen und auf die sichere Weide zurückgebracht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Tiere oder andere Verkehrsteilnehmer.

Am Samstag gegen 16:20 Uhr meldete eine Bürgerin Gasgeruch aus einem Mehrfamilienhaus "Im Freundsborn" in Weißenthurm. Die freiwillige Feuerwehr Weißenthurm überprüfte das Gebäude und die Umgebung auf eventuellen Gasaustritt. Es konnten jedoch keine Unregelmäßigkeiten bei den Messungen festgestellt werden.

In der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Marktplatz in Andernach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach Angaben der Geschädigten sollen etwa 5 Personen auf eine Person eingeschlagen haben. Ein Freund, der zur Hilfe kam, wurde dann ebenfalls angegangen. Die 5 Personen flüchteten dann vom Tatort. Es liegen Hinweise zu den Personen vor. Die beiden Geschädigten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

