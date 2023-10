Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall von 15:54

Waldesch (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 15:20 Uhr ein PKW aus dem Westerwaldkreis die B327 bei Waldesch in südlicher Richtung, während ein PKW aus dem hessischen Raum von der Zufahrt des dortigen Supermarkts kommend, in die Koblenzer Straße queren wollte. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden die beiden Insassen im Westerwälder PKW (42 und 24 Jahre) glücklicherweise nur leicht verletzt. 1 Person wurde zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den beiden PKW entstand jeweils Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es lediglich zu kleineren Behinderungen im Verkehrsfluss. Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich die FFW Waldesch im Einsatz.

