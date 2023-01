Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frontalzusammenstoß von LKW und PKW auf der B191

Celle (ots)

Altenhagen - Am 17.01.23, um 10:25 Uhr, kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B191, auf der Kreuzung Lüneburger Heerstraße/Lachtehäuser Straße. Nach ersten Erkenntnissen ist der 35 Jahre alte Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Richtung Eschede kommend auf der B191 gefahren und wollte nach links in die Lachtehäuser Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersieht der LKW Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen die auf der B191 in Richtung Eschede fahrende 75-jährige Golf Fahrerin. Der LKW und der PKW kollidieren frontal. Der LKW Fahrer wird nach einer Untersuchung vor Ort leichtverletzt entlassen. Die Golf Fahrerin kommt mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in das Celler Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme ist der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt worden.

