Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Identität des unbekannten Toten geklärt

Gotha (ots)

Mit Pressemeldung vom 17. März 2023 bat die LPI Gotha um Mithilfe bei der Identifikation eines unbekannten Leichnams. Am Montag, den 13.02.2023, wurden in der Schillerstraße auf einem Freigelände am Ortsrand die sterblichen Überreste einer unbekannten Person aufgefunden. Hinweise auf die Identität der Person gab es zunächst nicht. Im Zuge intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha konnte der Verstorbene identifiziert werden. Zeugenhinweise in Folge der Öffentlichkeitsfahndung erbrachten entscheidende Erkenntnisse zu möglichen Angehörigen. Durch ein molekulargenetisches Gutachten konnte die Identität des Verstorbenen bestätigt werden. Bei der Person handelt es sich um einen 25 - jährigen rumänischen Staatsbürger, der sich ohne festen Wohnsitz in Gotha aufgehalten hat. Die rechtsmedizinischen und kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Erkenntnisse hinsichtlich einer Fremdeinwirkung oder einem Fremdverschulden bezüglich des Ablebens des 25-Jährigen. (ah)

