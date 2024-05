Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Transporteraufbrüche ++ Winsen/A 39 - Stundenlange Vollsperrung nach LKW-Brand

Buchholz (ots)

Transporteraufbrüche

Auf einem Hotelparkplatz an der B 75 kam es in der Nacht zu Dienstag, 14.5.2024, zu zwei Transporteraufbrüchen. In beiden Fällen schlugen die Täter die Heckscheiben der Kleintransporter ein, um anschließend die Türen zur Ladeflächen öffnen zu können. Aus einem Opel entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen im Wert von rund 10.000 EUR. Ob aus dem zweiten Fahrzeug, einem Sprinter, ebenfalls etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auch in Asendorf kam es in derselben Nacht zu einem Transporter Aufbruch auf einem Hotelparkplatz. In der Straße Zum Auetal entwenden die Täter von der Ladefläche Schweißgerät, Bohrmaschinen und anderes Werkzeug im Gesamtwert von rund 4000 EUR. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Winsen/A 39 - Stundenlange Vollsperrung nach LKW-Brand

Mehr als zwölf Stunden war die A 39 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder.

Gestern, 14.5.2024, gegen 19:10 Uhr, bemerkte ein 62-jähriger LKW-Fahrer einen geplatzten Reifen an der Antriebsachse seiner Sattelzugmaschine. Der Mann versuchte noch, den einspurigen Baustellenbereich in Schrittgeschwindigkeit zu verlassen. Allerdings geriet der Reifen hierbei in Brand, so dass das Gespann kurz hinter der Anschlussstelle Winsen-Ost in Fahrtrichtung Hamburg stehen blieb und komplett in Brand geriet. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Für die Löscharbeiten wurde die A 39 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren vor Ort. Die Zugmaschine brannte vollständig aus, ein Übergreifen auf den mit rund 25 Tonnen Zucker beladenen Auflieger konnte verhindert werden.

Gegen 20:15 Uhr wurde die Sperrung in Fahrtrichtung Lüneburg wieder aufgehoben. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg blieb bis heute, 9 Uhr, gesperrt. Der Verkehr von Lüneburg in Richtung Hamburg wurde an der Anschlussstelle Handorf abgeleitet.

Allein am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80.000 EUR. Hinzu kommen die Reinigung und Reparaturkosten der Fahrbahn.

