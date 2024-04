Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad von Sa., 20.04.24, 09h - So., 21.04.24, 09h

PK SZ-Bad (ots)

Sachbeschädigung:

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 12.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in SZ-Bad zu einer Sachbeschädigung. Aufgrund von lauter Musik fühlte sich ein 36-jähriger Mann in seiner Ruhe gestört. Nach dem der Verursacher sich weigerte die Musik leiser zu stellen, beschädigte der 36-jährige Mann durch einen Fußtritt die Wohnungstür des Ruhestörers. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall:

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 14.45 Uhr, ereignete sich im Stadtteil SZ-Hohenrode ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf den am VZ 206 haltenden Pkw einer 51-jährigen Frau auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen. Die 22-jährige Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel / Fahren ohne FE:

Am Samstag, 20.04.2024, 15.00 Uhr, wurde ein Pkw auf der B 6 in Fahrtrichtung Goslar in Höhe der Ortschaft Haverlah aufgrund von verdächtiger Fahrweise angehalten und überprüft. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin, eine 29-jährige Frau aus Salzgitter, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Beifahrer, ein 33-jähriger Mann aus Salzgitter, welcher zuvor glaubhaft versicherte im Besitz eine Fahrerlaubnis zu sein, verbrachte den Pkw vom Kontrollort nach SZ-Bad. Später stellte sich heraus, dass auch der 33-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung:

Am Samstag, 20.04.2024, 23.00 Uhr, kam es nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einen 21-jährigen Mann und einem 20-jährigen Mann zu einer vorsätzlich leichten Körperverletzung. Der 21-jährigen schlug dem 20-jährigen Mann mit der flachen Hand auf die linke Gesichtshälfte. Das Opfer erlitt dadurch eine kleine Platzwunde. Das Opfer hatte sich kurz zuvor mit der 13-jährigen Schwester verabredet. Dies passte Täter, Bruder des 13-jährigen Mädchens offensichtlich nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

ED in Wohnung:

In den Ermittlungen zu den Sachverhalten zum Fahren unter dem Einfluss unter berauschenden Mitteln und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde bekannt, dass in der Zeit von Donnerstag, 18.04.24, 00.00 Uhr bis Samstag, 20.04.2024, 16.15 Uhr, in eine Wohnung in SZ-Bad, Elbestraße eingebrochen wurde. Nach ersten Ermittlungen sollen aus der Wohnung 6350 Euro Bargeld entwendet worden sein. Die weitere Bearbeitung des Sachverhaltes wurde an die Tatortgruppe der PI Salzgitter übergeben.

