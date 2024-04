Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 20. April 2024

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Erhart-Kästner-Straße: Einbruch in Einfamilienhaus

Freitag 19.04.2024, 08:00 Uhr - 15:55 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum verschaffte sich der unbekannte Täter an o.g. Örtlichkeit Zutritt in ein Einfamilienhaus, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Da der Tatort im weiteren Verlauf an die Tatortgruppe der PI Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel übergeben wurde, können hinsichtlich des entstandenen Sachschadens und Diebesgutes bis dato keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331-9330 zu melden

Dettum, Wolfenbütteler Straße: Besonders schwerer Fall des Diebstahls an/aus einem Selbstbedienungsautomaten

Donnerstag 18.04.2024, 23:00 Uhr - Freitag 19.04.2024, 07:10 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum trennte der bislang unbekannte Täter an o.g. Örtlichkeit die Stromkabel eines Selbstbedienungsautomaten durch. Im weiteren Verlauf schlug/ warf er ein Loch in die Glasscheibe, sodass er anschließend Lebensmittel i.W.v. 37,60 EUR entwenden konnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331-9330 zu melden.

Wittmar, Leipziger Straße: Besonders schwerer Fall des Diebstahls zweier Anhänger-Kennzeichen

Mittwoch 17.04.2024, 10:00 Uhr - Donnerstag 18.04.2024, 10:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum entwendete der unbekannte Täter an o.g. Örtlichkeit die Kennzeichen zweier hintereinander abgestellter Anhänger der Marke Saris. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331-9330 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell