Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall bei Waldarbeiten mit verletzter Person

Unterwellenborn (ots)

Am Dienstag, gegen 12.10 Uhr, wurde in einem Waldstück bei Birkigt ein 63-jähriger Mann bei Baumfällarbeiten verletzt. Er geriet zwischen einen Baum und einen Traktor und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell