IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Förderung für Mehrfunktionenhaus

Schwerin (ots)

Am Freitag übergibt Landesinnenminister Christian Pegel den Zuwendungsbescheid für den Neubau eines Mehrfunktionenhauses in der Gemeinde Ruhner Berge (Ortsteil Tessenow) im Landkreis Ludwigslust-Parchim an den Bürgermeister der Gemeinde Hans-Jürgen Buchholz.

Termin: Freitag, 22. März 2024, 17 Uhr

Ort: Vor dem Feuerwehrgebäude, Alte Ringstraße 5, 19376 Tessenow

Für den Neubau des Mehrfunktionshauses mit Nutzung für die Dorfgemeinschaft und Feuerwehr erhält die Gemeinde Ruhner Berge eine Zuwendung aus Mitteln der Integrierten ländliche Entwicklung (ILERL M-V) in Höhe von rund 1.070.000 Euro durch das Land. Die Gesamtkosten des Neubaus belaufen sich auf etwa 1.440.00 Euro.

