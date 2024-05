POL-WL: In der Kurve von der Fahrbahn abgekommen

Winsen/Luhdorf (ots) - Auf dem Parkplatz des Golfplatzes an der Radbrucher Straße kam es am 12.5.2024 zu einem PKW-Aufbruch. Gegen 10:00 Uhr hatte die Geschädigte ihren schwarzen Mercedes GLE auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 15:15 Uhr zum Fahrzeug zurückgekehrte, stellte sie fest, dass es zwischenzeitlich zu einem Einbruch in das Fahrzeug gekommen war. ...

mehr