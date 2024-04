Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Firmenwagen in Helfe aufgebrochen - Unbekannte schneiden Löcher in Schiebetüren der Fahrzeuge

Bild-Infos

Download

Hagen-Helfe (ots)

In der Nacht auf Montag (22.04.2024) brachen Unbekannte in Helfe mehrere Firmenfahrzeuge von Handwerksbetrieben auf und stahlen Messgeräte sowie Werkzeug daraus. Am Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über mindestens fünf aufgebrochene Fahrzeuge in der Louise-Schröder-Straße, der Letterhausstraße sowie der Straße Am Bügel ein. In allen Fällen schnitten die Täter Löcher in das Blech der Seitentür, um dadurch den Schließmechanismus zu entriegeln. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell