Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzt bei Auffahrunfall

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ah)Sonntag, 11.08.24, 00:30 Uhr, 33104 Paderborn, B 1, Verkehrsunfall mit einer schwer- und 2 leichtverletzten Personen, Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der B 1 in Höhe der Überführung Mastbruchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32 Jahre alter Pkw-Fahrer, der die B 1 in Richtung Elsen befuhr, fuhr in einer Baustelle auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, an dessen Steuer eine 30-jährige Frau saß. Die Fahrerin dieses Pkw und ihre 34 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme für annähernd 3 Stunden gesperrt werden.

