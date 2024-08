POL-PB: Schwerer Sturz mit Mountainbike im Bike-Park - 13-jähriger schwerverletzt

Delbrück-Westenholz (ots) - (mb) In der Nacht zu Freitag in an der Knäppenstraße in eine Bäckerei eingebrochen worden. Mitarbeiter der Bäckerei begannen gegen 04.30 Uhr mit der Arbeit in der Filiale. Sie bemerkten, dass die Kasse offenstand und stellten den Diebstahl eines kleinen Möbeltresors fest. Die Polizei sicherte Einbruchspuren an einer Tür, durch die der oder die Täter in die Filiale eingedrungen und auch ...

mehr