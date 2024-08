Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Dieb schläft im Auto ein

Salzkotten (ots)

(mb) Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu Dienstag mehrere Diebstähle aus Autos verübt zu haben. In einem Fahrzeug schlief er ein und wurde erwischt.

Gegen 00.20 Uhr beobachtete ein Zeuge an der Vielser Straße einen fremden Mann, der sich an mehreren geparkten Autos zu schaffen machte. Der Verdächtige öffnete einen weißen Wagen und stieg ein. Über den Polizeiruf 110 verständigte der Zeuge die Polizei.

Als die Streife eintraf, saß der Verdächtige immer noch in dem Fahrzeug und schlief offenbar. Der Autobesitzer war mittlerweile auch informiert und vor Ort. Er gab an, seinen Audi kurz vor Mitternacht geparkt zu haben. Im Auto sollte eine bestimmte Summe an Bargeld gelegen haben. Die Polizisten holten den Tatverdächtigen aus dem Wagen. Sie durchsuchten ihn und fanden in seiner Tasche die vom Autobesitzer erwähnte Summe.

Ein weiterer Autobesitzer kam zum Einsatzort und gab an, er habe gegen 00.15 Uhr an der Kiffelstraße einen fremden Mann in seinem Auto erwischt. Er hatte nur kurz vor dem Haus gehalten, um etwas herauszuholen. Als er wieder einsteigen wollte, befand sich der Fremde im Auto und wühlte im Handschuhfach. Der Tatverdächtige entfernte sich dann in Richtung Vielser Straße. Gestohlen wurde in diesem Fall nichts. Der Beschreibung nach handelte es sich um den gleichen Mann.

Die Polizeistreife nahm den alkoholisierten Tatverdächtigen mit zur Wache nach Paderborn. Der 23-jährige Tunesier kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aus Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell