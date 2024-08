POL-PB: Seniorin auf Fußgängerüberweg angefahren

Lichtenau (Kreis Paderborn)/Görlitz (Sachsen) (ots) - (mb) Nach einer Verfolgungsfahrt auf der A4 bei Burkau haben Polizisten aus Dresden und Görlitz am letzten Donnerstag einen in Lichtenau gestohlenen BMW stoppen können und den mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Der Besitzer des BMW 328i hatte seinen Wagen am Mittwochabend in Lichtenau an der Straße Am ...

