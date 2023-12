Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Ausgedehnter Kellerbrand in leerstehendem Gebäudekomplex - keine Verletzten

Am Samstagabend (09.12.2023) kam es zu einem Brand in einem leerstehendem Gebäudekomplex in Recklinghausen-Süd. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 22:54 Uhr zur Nahestraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache konnten diese einen ausgedehnten Brand im Erdgeschoss und im Keller eines leerstehenden Gebäudekomplexes erkunden.

Eine männliche Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet, musste aber nicht weiter behandelt werden und war unverletzt.

Ein Löschangriff im Inneren des Gebäudes schloss sich aufgrund der Bausubstanz aus. So beschränkte sich der Löschangriff auf einen massiven Einsatz von außen. Im weiteren Verlauf kam zudem Löschschaum zum Einsatz. Eine Drehleiter der Feuerwehr mit Wenderohr wurde in Stellung gebracht, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

Um 23:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte "Feuer unter Kontrolle" melden. Die weiteren Löschmaßnahmen dauerten aber bis 00:30 Uhr an, erst dann konnten die Einsatzkräfte "Feuer aus" vermelden.

Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Süd, Hochlar und Ost. Zudem war der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt im Einsatz. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt besetzte die entblößte Feuer- und Rettungswache.

Bereits in der Vergangenheit war der leerstehende Gebäudekomplex an der Nahestraße öfters Anlass für Einsätze der Feuerwehr.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen und verweist auf die polizeilichen Auskünfte im Rahmen der Brandursachenermittlung.

