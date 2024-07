Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beschädigte Pkw - Einbrüche - Unfälle und defekter Omnibus verursachte Verkehrsbehinderungen

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Einbrüche

Am vergangenen Wochenende wurden in der Brüdener Straße in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Nach vorliegenden Erkenntnissen erbeuteten die Diebe hierbei einen aufgefundenen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Backnang bittet zur Klärung der Vorfälle um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Einbruch

In der Kalkwertstraße wurde in der Nacht zum Montag in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Die Täter erbeuteten daraus Buntmetall und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Backnang bittet zur Aufklärung der Tat um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Auf der Bundesstraße 14 ereignete sich am Montagmorgen im Berufsverkehr ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer befuhr die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart und beabsichtigte nach der Anschlussstelle Waiblingen Süd wegen stockenden Verkehrs auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er den Pkw eines 37-jährigen Opel-Fahrers und fuhr dem Pkw hinten auf. Die Autofahrer blieben unverletzt, der Schaden an den Autos beläuft sich auf 6500 Euro.

Korb-Kleinheppach: Mehrere Firmenfahrzeuge beschädigt

Am Wochenende wurde in der Straße Im Riebeisen an zwei Firmenfahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Es handelte sich um Transporterfahrzeuge der Marke Renault und Citroen. Die Täter sind bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 19.07.2024, 16:00 Uhr und Montag, 22.07.2024, 07:00 Uhr streifte ein unbekannter Fahrer beim Vorbeifahren einen in der Ziegeleistraße geparkten Toyota Corolla und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Toyota entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 07151/950422 zu melden.

Winnenden: Liegengebliebener Linienbus verursachte Verkehrsbehinderungen

In der Ringstraße zur Einmündung Leutenbacher Straße blieb am Montagmorgen ein Linienbus infolge eines technischen Defekts an der Hinterachse liegen. Das Fahrzeug musste vor Ort notdürftig repariert werden, ehe es kurz vor 13 Uhr abgeschleppt werden konnte. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, weshalb die Polizei verkehrslenkend eingreifen musste.

