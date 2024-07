Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Winnenden: Tatverdächtiger nach Brandstiftung in Haft

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann, welcher bereits am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr vorläufig festgenommen wurde, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl, welcher nach Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Waiblingen am 22.07.2024 in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weitere Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Informationen zum Ausgangssachverhalt lassen sich beigefügter Pressemeldung vom 22.07.2024 entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5827559.

