Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Winnenden

Aalen (ots)

Winnenden: Brand in Asylunterkunft

Am Sonntag gegen 18:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Verpuffung mit anschließendem Brand in der Asylunterkunft in der Albertviller Straße gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden die Gebäude geräumt und der Brand gelöscht. Zum derzeitigen Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 EUR geschätzt. Durch die polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht der Brandstiftung in einem Gebäudeteil, der als städtische Notunterkunft für Obdachlose genutzt wird. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Person vorläufig festgenommen, die dort vorübergehend untergebracht war. Eine Hälfte des betroffenen Doppelhauses ist derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr Winnenden war mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit 12 Fahrzeugen mit 15 hauptamtlichen und 17 ehrenamtlichen Helfern aus.

