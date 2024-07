Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 21.07.2024

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Flucht vom Unfallort

Am Samstagnachmittag, kam es gegen 17:18 Uhr in der Haydnstraße zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Audi und einem geparkten VW Golf. Der Audi flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort in Richtung Seestraße. An der Kreuzung Seestraße/Canstatter Straße fuhr der Audi über eine rote Ampel und flüchtete weiter in die August-Brändle-Straße. Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen die Angaben zum schwarzen Audi machen können oder den Vorfall beobachtet haben. Zeugen können sich unter 0711-57720 beim Polizeirevier Fellbach melden.

