Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.03.2024:

Schwalmstadt

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatzeit: Sonntag, 03.03.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 04.03.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bachwiesen" in Schwalmstadt-Niedergrenzebach einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten eine Nebeneingangstür auf der Rückseite des Wohnhaues aufzuhebeln und beschädigten hierbei einen Glaseinsatz der Tür. Schlussendlich sahen die unbekannten Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort, ohne dass sie das Wohnhaus betreten hatten.

Die Höhe des geschätzten Sachschadens wird mit 200,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell