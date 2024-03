Polizei Homberg

POL-HR: Wabern - Münzbehälter einer öffentlichen Toilette aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.03.2024:

Wabern

Münzbehälter einer öffentlichen Toilette aufgebrochen

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 29.02.2024, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter haben im angegebenen Tatzeitraum den Münzbehälter des Toilettenhäuschens am Bahnhof in Wabern aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei gewaltsam den Münzbehälter ab und entwendeten das darin befindliche Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrages.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

