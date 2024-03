Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Mehrere platt gestochene Autoreifen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.03.2024:

Fritzlar

Mehrere plattgestochene Autoreifen

Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 04:00 Uhr bis Freitag, 01.03.2024, 07:00 Uhr

Unbekannten Täter haben an drei Kraftfahrzeugen mehrere Reifen platt gestochen. Es handelte sich um zwei Autos und einen Kleintransporter, wobei bei den Autos jeweils alle vier Reifen und bei dem Transporter zwei Reifen betroffen waren. Die Kraftfahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der der Straße "Geismarrain" in Fritzlar geparkt.

Insgesamt entstand hierdurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1800,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in den Fällen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell