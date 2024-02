POL-HR: Unbekannte beschmieren öffentliche Toilette

Homberg (ots) - Bad Zwesten Tatzeit: Montag, 26.02.2024, 17:00 bis 17:15 Uhr Am gestrigen Montagnachmittag stahl ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kasseler Straße in Bad Zwesten. Das weiße Fahrrad der Marke KTM war dort mit einem Bügelschloss an einem Bauzaun gesichert, welches der Täter durchtrennte und das Fahrrad im Wert von circa 4000,- Euro entwendete. An ...

mehr