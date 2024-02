Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in einen leerstehenden Kindergarten

Homberg (ots)

Edermünde/Grifte

Tatzeit: Freitag, 08.02.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 08. bis 26. Februar in das derzeit wegen Umbaumaßnahmen leerstehende Gebäude eines Kindergartens in der Hertingshäuser Straße in Grifte ein. Hierzu schlugen sie zwei Fensterscheiben auf der Rückseite des Kindergartens ein und betraten das Objekt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Ylva Werner, KHK´in - Pressestelle Polizeidirektion Schwalm-Eder

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell