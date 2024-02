Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gartenhütten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.02.2024:

Felsberg

Tatzeit: Samstag, 24.02.2024, 14:00 Uhr bis Sonntag, 25.02.2024, 12:00 Uhr

Von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenhütten in der Straße "Am Teichweg" in Felsberg ein. Auf dem Gelände wurden insgesamt drei Gartenhäuser aufgebrochen. Daraus entwendeten die Unbekannten ein neuwertiges Notstromaggregat, einen 10 Liter Benzinkanister, zwei kleine Solarpanele, einen roten Rasenmäher und einen Akku.

Darüber hinaus richteten die Unbekannten in und um die Gartenhütten, durch mutwillige Sachbeschädigungen, weitere Schäden an.

Die entwendeten Gegenstände belaufen sich auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell