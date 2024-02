POL-HR: Frielendorf - Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.02.2024: Melsungen Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: Montag, 19.02.2024, 19:30 Uhr bis Dienstag, 20.02.2024, 09:50 Uhr Unbekannte versuchten in ein Fahrradgeschäft in der Nürnberger Straße in Melsungen einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten vergebens mittels größerer Steine die Glasschiebetür des Geschäftes ...

mehr