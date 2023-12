Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2312012

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstag, 2. Dezember 2023, wurde zwischen 13 und 19 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alten Poststraße auf Höhe der Hausnummer 12 in Velbert eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu der Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Im Zeitraum von Samstag, 2. Dezember 2023, gegen 22:00 Uhr bis Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 5 Uhr wurde in Büroräume eines Pflegeheims an der Paracelsusstraße in Velbert eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine Tür in der Tiefgarage Zutritt zu den Büroräumen. Anschließend durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Es wurde ein PC gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Im Zeitraum von Donnerstag, 30. November 2023, gegen 17:30 Uhr bis Freitag, 1. Dezember 2023, gegen 8 Uhr wurde in ein Lagerhaus an der Düsseler Straße in Höhe der Hausnummer 75 in Wülfrath eingebrochen. Unbekannte entwendeten mehrere hochwertige Maschinen, wie zum Beispiel Kettensägen, im Wert von ungefähr 3.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Im Zeitraum von Freitag, 1. Dezember 2023, gegen 12:30 Uhr bis Samstag, 2. Dezember 2023, gegen 11:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße in Ratingen eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Im Zeitraum von Freitag, 1. Dezember 2023, gegen 14 Uhr bis Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 18:45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Lise-Meitner-Straße auf Höhe der Hausnummer 6 in Ratingen eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und ein Laptop entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Freitag, 1. Dezember 2023, wurde zwischen 14 und 21:10 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße auf Höhe der Hausnummer 9 in Hilden eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Tablet entwendet.

Im Zeitraum von Montag, 27. November 2023, gegen 15 Uhr bis Samstag, 2. Dezember 2023, gegen 10:40 Uhr wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Zur Verlach" auf Höhe der Hausnummer 52 in Hilden eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Im Zeitraum von Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 17:15 Uhr und Montag, 4. Dezember 2023, gegen 0 Uhr wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Memeler Straße auf Höhe der Hausnummer 3 in Haan eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet in mittlerer vierstelliger Höhe.

Am Samstag, 2. Dezember 2023, wurde zwischen 15:30 und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sandstraße in Haan eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 1. Dezember 2023, wurde zwischen 14 und 17:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zum Bräuhaus" in Langenfeld eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Im Zeitraum von Samstag, 2. Dezember 2023, gegen 19 Uhr und Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 0:30 Uhr wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Schleiderweg auf Höhe der Hausnummer 62 in Monheim am Rhein eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

