POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2312011

Mettmann (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstagabend, 2. Dezember 2023 bis Sonntagmittag, 3. Dezember 2023 eine BMW R 1250 GS aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Langenfeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Am Samstagabend, 2. Dezember 2023, stellte gegen 17:30 Uhr der Fahrer der schwarzen BMW R 1250 GS sein Motorrad in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses am Tönnesbrucher Feld in Höhe der Hausnummer 33 ab. Am Sonntag, 3. Dezember 2023, bemerkte er gegen 15:30 Uhr den Diebstahl des ein Jahr alten Motorrads.

Der Fahrer alarmierte folgerichtig die Polizei, die Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durchführte, die jedoch bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben das Fahrzeug zur internationalen Fahndung aus. Der Zeitwert des Motorrads wird mit circa 23.000 Euro beziffert.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Motorrads nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288 6310, jederzeit entgegen.

