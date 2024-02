Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: Edermünde - Protestaktion an Lebensmittel-Logistikzentrum

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.02.2024:

Edermünde

Protestaktion an Lebensmittel-Logistikzentrum

Zeit: Montag, 19.02.20224, 23:00 Uhr

Wir berichteten unter:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5717676

FOLGEMELDUNG:

Die Protestaktion hielt bis in die frühen Nachmittagsstunden des heutigen Tages an. Seit 15:30 Uhr ist die Protestaktion beendet. Durch die Protestierenden wurde eine kurze Abschlusskundgebung an der Örtlichkeit abgehalten. Danach wurden die Zu- und Abfahrten, die im Laufe der Protestaktion immer wieder zeitweise blockiert wurden, komplett freigegeben.

Insgesamt verhielten sich die Teilnehmenden der Protestaktion kooperativ und gaben die Zu- und Abfahrten zum Firmengelände des Logistikzentrums immer wieder frei, sodass hier der Betrieb weitestgehend aufrechterhalten werden konnte.

Durch die Protestaktion kam es zeitweise auch zu Verkehrsbehinderungen des Durchgangsverkehrs.

Im Laufe der Veranstaltung konnten im Maximum circa 40 Teilnehmende festgestellt werden. Die Protestierenden setzten für die Blockadeaktionen circa acht Traktoren sowie mehrere Pkw ein.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell